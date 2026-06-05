Drame en Mayenne : une mère de trois enfants retrouvée morte, son ancien compagnon interpellé à Paris

Une enquête criminelle a été ouverte à Laval après la découverte du corps sans vie d’une femme de 39 ans dans son appartement jeudi matin. Les premiers éléments recueillis par les enquêteurs ont rapidement conduit les investigations vers son ancien compagnon, dont elle était séparée depuis plusieurs mois. Le parquet a ouvert une information pour meurtre sur conjoint afin de déterminer avec précision les circonstances de ce décès.

Selon la procureure de la République de Laval, le suspect, âgé de 32 ans, avait quitté la Mayenne peu après les faits présumés pour rejoindre la région parisienne. Il a finalement été interpellé en début d’après-midi à son arrivée à la gare Montparnasse après avoir pris lui-même contact avec les services de police afin de se rendre. Placé en garde à vue, il doit désormais être entendu par les enquêteurs.

Les circonstances du décès au cœur des investigations

Les autorités judiciaires ont ordonné plusieurs examens médico-légaux afin de déterminer les causes exactes de la mort de la victime et de reconstituer le déroulement des événements. À ce stade, le parquet reste prudent et n’a communiqué aucun détail supplémentaire sur les blessures constatées ou sur les circonstances précises du drame.

Les investigations doivent également permettre d’établir les échanges et les déplacements du suspect avant son interpellation. Les enquêteurs poursuivent les auditions de proches et l’exploitation des éléments recueillis sur place afin d’éclaircir les faits.

Une famille sans antécédent connu de violences

Le couple était parent de trois enfants âgés de 11, 9 et 5 ans. Selon le parquet, aucune procédure pour violences conjugales ou intrafamiliales n’avait jusqu’ici été enregistrée concernant cette famille. Le suspect avait toutefois déjà fait l’objet de condamnations judiciaires pour des faits sans lien avec des violences familiales.

Ce nouveau drame intervient dans un contexte de forte mobilisation contre les violences faites aux femmes. D’après les dernières statistiques officielles, 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France en 2024, soit une hausse de 11 % par rapport à l’année précédente. Une progression qui continue d’inquiéter les associations et les pouvoirs publics.