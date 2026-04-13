Des proches de Salah Abdeslam placés en garde à vue après une visite au parloir

Des proches de Salah Abdeslam ont été placés en garde à vue alors qu’ils se rendaient au parloir de la prison de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, où il est détenu. Ces interpellations ont été décidées dans le cadre d’une enquête antiterroriste portant sur une possible remise illicite d’objet à un détenu condamné pour terrorisme.

La mère et la sœur visées par l’enquête

La mère et la sœur de Salah Abdeslam figureraient parmi les personnes interpellées. Il est également indiqué qu’elles auraient été arrêtées avec trois autres membres de la famille, dont une mineure, avant d’entrer dans l’établissement pénitentiaire. D’autres versions évoquent toutefois un bilan plus limité, avec deux interpellations. Le nombre exact de personnes concernées reste donc à confirmer officiellement.

À ce stade, la justice cherche à déterminer si un objet prohibé devait être transmis au détenu à l’occasion de la visite. L’enquête devra établir s’il y a eu tentative de remise illégale et, le cas échéant, qui en a pris l’initiative.

Un dossier toujours très sensible

Salah Abdeslam est le seul membre encore en vie des commandos des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, il est détenu dans un régime de sécurité particulièrement strict. Toute suspicion de remise d’objet non autorisé entraîne donc une réaction judiciaire immédiate.