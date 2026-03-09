Urgent
SOCIÉTÉ Police-Justice

Crans-Montana : le président de la commune inculpé dans l’affaire de l’incendie du Constellation

9 mars 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Crans-Montana : le président de la commune inculpé dans l’affaire de l’incendie du Constellation. (DR)
Le président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud, a été inculpé dans le cadre de l’enquête sur l’incendie du complexe Constellation. Quatre responsables et anciens responsables de la commune sont également visés par des inculpations. Cette décision marque une nouvelle étape dans une procédure judiciaire qui cherche à établir les responsabilités autour du sinistre ayant touché ce bâtiment de la station alpine.

L’affaire concerne un complexe situé dans cette destination touristique du canton du Valais, en Suisse, où l’incendie avait suscité une vive émotion et soulevé des interrogations sur la gestion administrative et les conditions de sécurité du site.

Les autorités cherchent à établir d’éventuels manquements

Les investigations menées par le ministère public visent à déterminer si des négligences, des manquements administratifs ou des décisions prises au niveau communal ont pu jouer un rôle dans les circonstances entourant l’incendie. Les enquêteurs examinent notamment les procédures liées à la gestion du bâtiment, les contrôles effectués ainsi que le respect des normes de sécurité applicables.

Dans ce contexte, les responsabilités de plusieurs acteurs liés à la commune sont analysées afin de comprendre si certaines décisions ou absences de mesures ont contribué à créer les conditions ayant conduit au sinistre.

Une affaire sensible pour la station valaisanne

Station alpine réputée, Crans-Montana occupe une place importante dans l’économie touristique du Valais. L’évolution de cette affaire judiciaire pourrait avoir des conséquences politiques et administratives pour la commune.

Alors que l’enquête se poursuit, l’attention reste portée sur les conclusions que tireront les autorités judiciaires quant aux circonstances exactes de l’incendie et aux responsabilités éventuelles des responsables communaux impliqués.

