Alors que plusieurs milliers de voyageurs ont vu leurs plans perturbés par les récents événements qui secouent le Moyen‑Orient, Vincent Moscato, animateur sur RMC, s’est retrouvé lui aussi coincé à Dubaï, sans pour autant courir le moindre danger. Dans un message relayé sur les réseaux sociaux, il a fracassé influenceurs français qui, selon lui, amplifient de manière inutile et sensationnaliste la situation sur place, loin d’être aussi dramatique que les nombreuses fake news ne le laissent croire.

Un appel au réalisme face à l’actualité

Dans une vidéo publiée depuis son séjour aux Émirats arabes unis, Vincent Moscato a reconnu l’inquiétude générale, mais a souligné l’importance de replacer les choses dans leur contexte et de ne pas succomber à une dramatisation excessive. “Il ne s’agit pas de minimiser ce qui se passe, mais de montrer du respect pour ceux qui vivent des épreuves bien plus graves,” a‑t‑il déclaré .

Il a notamment condamné des vidéos dans lesquelles des influenceurs évoquent leur “manque de sommeil” ou leur inconfort, assimilant ces publications à une forme de mise en scène. “Pour les influenceurs qui veulent faire du drame, vous faites honte à la France,” a‑t‑il lancé, en ajoutant que ces individus devraient plutôt se concentrer sur le fait de « vendre leur dentifrice. » Une critique clairement adressée à Maeva Ghennam ou Élodie Gossuin, toutes deux la risée des réseaux sociaux depuis quelques jours.

Regardez le coup de gueule de Vincent Moscato :