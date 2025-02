Parquet National Financier: un an de prison requis contre l’ancien vice-procureur pour harcèlement sexuel et moral

Un an de prison avec sursis a été requis contre Pierre-Olivier A-M., un ancien vice-procureur du Parquet National Financier (PNF) pour des accusations de harcèlement sexuel et moral. L’affaire concerne des comportements inappropriés envers une ancienne greffière et une magistrate, incluant des propos dénigrants, des comportements à connotation sexuelle, et des gestes inadaptés. Le jugement sera rendu le 6 mars prochain.

Les faits remontent à 2018 et ont conduit à une information judiciaire ouverte en 2020. L’ancien vice-procureur, décrit comme ayant un comportement intrusif et déplacé, a été muté en 2020 et rétrogradé par l’ex-garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti.