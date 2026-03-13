C’est un nouveau record ! La Black Strat, guitare de David Gilmour, des Pink Floyd, a été vendue aux enchères pour la modique somme de 14,5 millions de dollars, une somme encore jamais atteinte pour une guitare. La vente a été organisée par la maison d’enchères Christie’s à New York.

Une guitare iconique

Pour les non-initiés, la Black Strat est une Fender Stratocaster de 1969 que David Gilmour a achetée au début des années 1970. Le musicien l’a utilisée pendant des décennies, notamment lors de l’enregistrement de plusieurs albums cultes de Pink Floyd. Cette guitare a contribué à façonner le son de morceaux cultes tels que Money ou Comfortably Numb, dont le solo est souvent considéré comme l’un des plus grands de l’histoire du rock.

Avec un prix final de 14,5 millions de dollars, la Black Strat devient la guitare la plus chère jamais vendue aux enchères. Elle dépasse largement le précédent record détenu par la guitare acoustique utilisée par Kurt Cobain lors du concert MTV Unplugged de Nirvana, vendue environ 6 millions de dollars en 2020.