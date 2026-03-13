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Record du monde ! La guitare de David Gilmour (Pink Floyd) vendue 14,5 millions de dollars

13 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Record du monde ! La guitare de David Gilmour (Pink Floyd) vendue 14,5 millions de dollars Pink Floyd
Record du monde ! La guitare de David Gilmour (Pink Floyd) vendue 14,5 millions de dollars

C’est un nouveau record ! La Black Strat, guitare de David Gilmour, des Pink Floyd, a été vendue aux enchères pour la modique somme de 14,5 millions de dollars, une somme encore jamais atteinte pour une guitare. La vente a été organisée par la maison d’enchères Christie’s à New York.

Une guitare iconique

Pour les non-initiés, la Black Strat est une Fender Stratocaster de 1969 que David Gilmour a achetée au début des années 1970. Le musicien l’a utilisée pendant des décennies, notamment lors de l’enregistrement de plusieurs albums cultes de Pink Floyd. Cette guitare a contribué à façonner le son de morceaux cultes tels que Money ou Comfortably Numb, dont le solo est souvent considéré comme l’un des plus grands de l’histoire du rock.

Avec un prix final de 14,5 millions de dollars, la Black Strat devient la guitare la plus chère jamais vendue aux enchères. Elle dépasse largement le précédent record détenu par la guitare acoustique utilisée par Kurt Cobain lors du concert MTV Unplugged de Nirvana, vendue environ 6 millions de dollars en 2020.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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