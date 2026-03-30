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Gims réapparaît au Zénith de Paris, deux jours après sa mise en examen pour blanchiment

30 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Gims réapparaît au Zénith de Paris, deux jours après sa mise en examen pour blanchiment
Gims réapparaît au Zénith de Paris, deux jours après sa mise en examen pour blanchiment

Invité surprise du premier des quatre concerts de Théodora au Zénith de Paris ce dimanche, Gims a signé sa première apparition publique depuis sa mise en examen, vendredi dernier, pour blanchiment aggravé. 

L’artiste a rejoint Théodora en milieu de soirée pour interpréter leur duo SPA, sous les acclamations du public. Prenant brièvement la parole, il a déclaré que cela lui faisait « chaud au cœur » d’être là « tout particulièrement », une formule qui semble faire écho au contexte judiciaire de ces derniers jours. 

Fils interpellé à Roissy

Gims avait été interpellé mercredi 25 mars à son arrivée à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, puis placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête suivie par le parquet national anticriminalité organisée. À l’issue de 48 heures de garde à vue, il a été mis en examen le vendredi 27 mars, notamment pour « blanchiment aggravé », avant d’être remis en liberté sous contrôle judiciaire, avec obligation de verser un cautionnement. 

Cette procédure fait suite à une enquête plus large sur un réseau international de blanchiment suivi par la justice française depuis 2023. Quinze personnes avaient déjà été mises en examen dans ce dossier au 27 mars, dont cinq placées en détention, pour un schéma de fraude estimé à 319 millions d’euros sur la période 2019-2025. 

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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