Céline Dion prépare son grand retour sur scène à Paris : ce que l’on sait avant l’annonce attendue ce soir

Le retour de Céline Dion sur scène se précise. La chanteuse doit officialiser ce lundi, jour de ses 58 ans, une grande annonce sur ses réseaux sociaux à 21 heures, heure française. À ce stade, le projet semble bien lancé, mais plusieurs informations clés n’ont pas encore été confirmées officiellement.

Le point le plus solide concerne le lieu. Tout indique que Céline Dion devrait faire son retour à Paris La Défense Arena, où elle préparerait une série de concerts à l’automne 2026.

Concernant les dates, la prudence reste de mise. Aucune programmation détaillée n’apparaît encore sur la page officielle “En concert” de l’artiste. La star québécoise pourrait assurer deux concerts par semaine en septembre et en octobre 2026, ce qui laisse envisager une mini-résidence parisienne sur deux mois.

La question des billets concentre déjà toute l’attention des fans. Pour l’heure, les prix officiels ne sont pas connus. Une mise en vente possible début avril est évoquée.

Ce retour aurait une portée particulière. Céline Dion n’a plus assuré de grande série de concerts depuis l’arrêt de ses activités scéniques, d’abord perturbées par la pandémie, puis par ses problèmes de santé liés au syndrome de la personne raide, révélé en 2022. Son apparition aux Jeux olympiques de Paris en 2024 avait toutefois relancé l’espoir d’un retour, aujourd’hui sur le point de se concrétiser.

En attendant 21 heures, une chose semble acquise : Paris s’apprête à retrouver l’une de ses plus grandes voix. Restent désormais à connaître les dates exactes, les modalités de réservation et les tarifs, qui devraient être les éléments les plus scrutés au moment de l’officialisation.