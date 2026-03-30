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Céline Dion officialise son grand retour avec 10 concerts événement à Paris La Défense Arena

30 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Céline Dion officialise son grand retour avec 10 concerts événement à Paris La Défense Arena
Céline Dion officialise son grand retour avec 10 concerts événement à Paris La Défense Arena

Six ans après son dernier grand rendez-vous sur scène, l’icône québécoise annonce une série exceptionnelle de concerts à Paris.

Un retour très attendu

Après plusieurs années marquées par l’éloignement de la scène, Céline Dion officialise enfin son grand retour. L’artiste a annoncé une résidence exceptionnelle de 10 concerts à Paris La Défense Arena, marquant un moment fort pour ses fans français et internationaux.

Dix dates pour un comeback spectaculaire

La chanteuse se produira du 12 septembre au 14 octobre 2026, avec une série de dates réparties sur un mois. Chaque concert est prévu en soirée, dans l’une des plus grandes salles d’Europe, laissant présager un show à la hauteur de sa réputation.

Paris s’apprête à vibrer

Après une apparition remarquée lors des Jeux olympiques de Paris 2024, ce retour sous forme de résidence confirme le lien fort entre Céline Dion et son public parisien. Entre émotion, puissance vocale et mise en scène grandiose, ces concerts s’annoncent déjà comme l’un des événements musicaux de l’année 2026.

Paris S’apprête À Vibrer
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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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