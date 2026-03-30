Zakk Wylde rend hommage à Ozzy Osbourne avec une chanson finale

Avec la sortie de son nouvel album “Engines Of Demolition”, le 27 mars, le groupe Black Label Society conclut son projet par un titre particulièrement chargé d’émotion. Intitulée “Ozzy’s Song”, cette ballade signée Zakk Wylde se présente comme un adieu musical à Ozzy Osbourne, figure majeure du rock et mentor du guitariste disparu en juillet 2025.

Une chanson née dans l’intimité du deuil

Si la composition instrumentale existait déjà depuis plusieurs années, l’écriture des paroles s’est faite dans un contexte bien plus personnel. Interrogé par la radio brésilienne 89 FM A Rádio Rock, Zakk Wylde raconte avoir finalisé le morceau après les funérailles d’Ozzy Osbourne, seul chez lui, en pleine nuit, en s’inspirant d’un ouvrage consacré au chanteur. Un moment introspectif qui explique la tonalité très intime du titre.

Cette chanson vient prolonger une relation artistique et humaine débutée à la fin des années 1980, lorsque Wylde rejoint le projet solo d’Ozzy Osbourne. Dans un entretien accordé à Radio France, il évoque d’ailleurs son admiration intacte pour celui qu’il considérait comme un modèle, le décrivant comme “mon héros”, une figure déterminante dans sa carrière et sa vie.

Un hommage central dans un album construit sur la durée

“Ozzy’s Song” occupe une place particulière au sein d’“Engines Of Demolition”, un album élaboré sur près de quatre ans. Pensé dès l’origine comme un projet dense, il rassemble une quinzaine de morceaux, dont plusieurs avaient déjà été dévoilés avant sa sortie. Le titre dédié à Ozzy s’est imposé naturellement, notamment parce qu’il circulait déjà en interne sous ce nom, comme l’explique le musicien dans cette même interview.

Cet hommage dépasse d’ailleurs le cadre du disque. Sur scène, Black Label Society a intégré à sa tournée une reprise de “No More Tears”, classique d’Ozzy Osbourne, comme un clin d’œil supplémentaire à son héritage. Le groupe passera notamment par Paris et Strasbourg en juin 2026, confirmant la place centrale de cette mémoire dans son actualité musicale.