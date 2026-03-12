Un biopic sur Bon Jovi en préparation chez Universal

Hollywood s’apprête à raconter l’histoire d’un des groupes les plus populaires du rock américain. Selon les informations du média spécialisé Deadline, les studios Universal développent actuellement un film consacré à Bon Jovi. Ce projet cinématographique ambitionne de retracer le parcours du groupe mené par Jon Bon Jovi, depuis ses débuts modestes jusqu’à sa consécration internationale.

Un film consacré aux débuts du groupe

D’après Deadline, le long-métrage s’intéressera principalement aux premières années du groupe et aux moments déterminants qui ont conduit à son succès mondial. Le scénario a été confié à Cody Brotter, tandis que la production sera assurée notamment par Kevin J. Walsh et Gotham Chopra, déjà impliqué dans la série documentaire Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story diffusée en 2024.

Le projet devrait aussi bénéficier de la participation de Jon Bon Jovi lui-même, ce qui permettra d’intégrer les chansons du groupe à l’histoire. Formé en 1983 dans le New Jersey, Bon Jovi a vendu plus de 130 millions d’albums dans le monde et s’est imposé avec des titres devenus emblématiques comme Livin’ on a Prayer, You Give Love a Bad Name ou encore It’s My Life.

L’ascension d’un groupe devenu phénomène mondial

Le film devrait notamment raconter comment le groupe est passé des concerts dans les bars du New Jersey à un succès planétaire. Selon les informations rapportées par Deadline, le récit se concentrera sur la période qui mène à la sortie de l’album Slippery When Wet, celui qui propulse définitivement Bon Jovi sur la scène rock internationale dans les années 1980.

Universal, qui a déjà produit plusieurs films musicaux marquants comme Straight Outta Compton ou 8 Mile, espère ainsi renouveler le succès des biopics consacrés aux grandes figures de la musique. Pour l’instant, aucun réalisateur ni casting n’a encore été annoncé pour ce projet, dont la date de sortie reste également inconnue.