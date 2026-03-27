Paul McCartney annonce “The Boys of Dungeon Lane”, un album intime sur Liverpool

À 83 ans, Paul McCartney poursuit son impressionnante carrière avec un 18e album solo attendu le 29 mai. Pour accompagner cette annonce, l’ancien Beatles a dévoilé un premier titre, Days We Left Behind, une chanson teintée de nostalgie qui donne le ton d’un projet largement tourné vers ses souvenirs de jeunesse.

Un album ancré dans ses débuts avant la célébrité

Intitulé The Boys of Dungeon Lane, ce nouvel opus s’inspire directement de l’enfance de Paul McCartney à Liverpool, dans un quartier proche de la maison où il a grandi. L’artiste y revient notamment sur ses premières expériences musicales avec John Lennon et George Harrison, bien avant que les Beatles ne deviennent un phénomène mondial.

Dans des propos publiés sur son site officiel, Paul McCartney explique que cet album est avant tout nourri de « beaucoup de souvenirs de Liverpool ». Il y évoque une époque modeste, marquée par une forme de simplicité : « Nous n’avions presque rien, mais cela n’avait pas d’importance », se souvient-il. À travers ces chansons, il revisite ainsi une période fondatrice, celle où la musique n’était encore qu’une passion partagée entre amis.

Un projet longuement mûri et musicalement ouvert

Selon les informations relayées par l’AFP, le travail sur ce disque s’est étalé sur près de cinq ans. Produit par Andrew Watt, collaborateur d’artistes comme Elton John ou Lady Gaga, l’album est présenté comme éclectique, mêlant différents styles et laissant place à plusieurs instruments joués par McCartney lui-même.

Ce retour discographique intervient cinq ans après McCartney III, et confirme que l’ancien Beatles continue d’explorer de nouvelles directions tout en puisant dans son passé. Avec ses 14 titres, The Boys of Dungeon Lane s’annonce comme un projet personnel, où se croisent chansons d’amour et réflexions sur les années d’avant la célébrité.

Plus de cinquante ans après ses débuts en solo, Paul McCartney prouve ainsi qu’il reste un artiste en mouvement, capable de transformer ses souvenirs en matière musicale vivante et universelle.