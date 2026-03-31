L’Eurovision lance sa version asiatique, première édition annoncée à Bangkok en novembre

Bangkok s’apprête à sortir les projecteurs. Les organisateurs de l’Eurovision préparent une déclinaison asiatique de leur concours, baptisée « Eurovision Asie », avec une première édition programmée en novembre dans la capitale thaïlandaise. L’information, rapportée le 31 mars, s’appuie sur des éléments communiqués par les promoteurs du projet, qui promettent un concours construit avec des partenaires de production en Asie.

Déjà, dix pays ont annoncé leur participation et les inscriptions restent ouvertes. Dans les coulisses, un chiffre circule et il en dit long sur l’ambition: 600 millions de téléspectateurs visés, très au-dessus des 166 millions revendiqués pour l’Eurovision 2025 en Europe. Reste que le nerf de la guerre n’est pas seulement l’audience, c’est la mécanique: format du vote, liste complète des diffuseurs, règles précises… plusieurs pièces du puzzle manquent encore.

Une marque européenne à l’assaut des audiences asiatiques

Sur scène, la Thaïlande jouera à domicile, mais la concurrence ne manquera pas de relief. Les Philippines, le Népal et la Corée du Sud sont cités parmi les participants, et l’ombre portée de la K-pop plane forcément sur l’événement, tant son industrie a imposé ses codes et ses stars bien au-delà de Séoul. On imagine déjà les arbitrages: faut-il copier l’énergie calibrée des shows asiatiques ou conserver la griffe Eurovision, ce mélange de performance, de kitsch assumé et de vote à suspense qui fait sa signature depuis 1956.

Ce lancement n’arrive pas par hasard. À l’heure où l’Eurovision fête ses 70 ans, la marque continue de s’étendre hors d’Europe, dans la lignée de l’ouverture à l’Australie depuis 2015 et après l’expérience de l’« American Song Contest » aux États-Unis en 2022. L’idée d’une version asiatique revient régulièrement depuis plus d’une décennie, évoquée dès 2009 sans jamais s’installer durablement; cette fois, le calendrier est posé, le lieu aussi, et le pari est clair: transformer un héritage européen en rendez-vous global, avec tous les risques qu’implique un tel changement d’échelle.