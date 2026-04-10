Les Strokes lancent « Going Shopping » et annoncent leur nouvel album

Après plusieurs jours de teasing et de mystère, The Strokes officialisent leur retour avec un nouveau single, « Going Shopping », premier extrait d’un album attendu pour l’été. Une sortie très attendue, six ans après leur précédent projet, qui marque une nouvelle étape dans la carrière du groupe new-yorkais.

Un retour progressif entre teasing et sortie surprise

Avant même la mise en ligne officielle, le morceau circulait déjà de manière informelle. Le groupe avait en effet envoyé des cassettes à certains fans, provoquant la diffusion de versions pirates sur Internet. Ce lancement atypique s’est poursuivi avec une interprétation live à San Francisco, avant la sortie officielle sur les plateformes.

« Going Shopping » s’inscrit dans la continuité du style du groupe, avec ses guitares caractéristiques et son énergie relâchée, tout en introduisant des éléments plus modernes, notamment dans le traitement de la voix. Selon Radio France, l’utilisation marquée de l’autotune sur celle de Julian Casablancas a d’ailleurs surpris une partie du public, certains y voyant une évolution audacieuse, d’autres une rupture avec l’identité originelle du groupe.

Un nouvel album et une tournée déjà en préparation

Ce single annonce la sortie de Reality Awaits, prévue le 26 juin 2026. Enregistré notamment au Costa Rica avec le producteur Rick Rubin, ce septième album devrait contenir neuf titres et marquer un tournant artistique pour le groupe.

Ce retour intervient alors que The Strokes s’apprête à remonter sur les grandes scènes internationales, avec notamment une tête d’affiche au Coachella. Toujours très demandés malgré leurs 25 ans de carrière, les musiciens pourraient bientôt annoncer de nouvelles dates de tournée, prolongeant ce retour très attendu.

Après une période d’incertitude et les doutes exprimés par Julian Casablancas sur l’avenir du groupe, ce nouveau projet semble confirmer une volonté de renouveau, quitte à bousculer les habitudes.