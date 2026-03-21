Le boys band coréen BTS revient avec “Arirang”, entre triomphe commercial et fans divisés

Après près de quatre ans d’interruption liée au service militaire obligatoire en Corée du Sud, BTS a relancé la machine avec Arirang, son nouvel album sorti le 20 mars. L’événement était immense, entre concert géant à Séoul, diffusion mondiale sur Netflix et tournée internationale à venir. Mais si le retour du groupe reste un succès massif sur le plan commercial, l’accueil artistique se révèle nettement plus partagé.

Un comeback géant déjà porté par des chiffres impressionnants

Le groupe sud-coréen a signé un retour d’ampleur rarement vue. D’après Big Hit Music, s’appuyant sur les données du Hanteo Chart, Arirang s’est écoulé à 3,98 millions d’exemplaires dès son premier jour. Une performance qui confirme que BTS conserve une puissance exceptionnelle, malgré une longue parenthèse et l’évolution rapide de la scène K-pop pendant son absence.

Ce comeback s’appuie aussi sur une mise en scène mondiale. Un grand concert de reprise a été organisé à Séoul, sur la place Gwanghwamun, avant le lancement d’une tournée de 82 dates, dont deux passages au Stade de France en juillet. L’album, composé de 14 titres, revendique un ancrage coréen à travers son titre emprunté à un chant traditionnel, tout en multipliant les collaborations internationales, de Kevin Parker à Diplo en passant par Flume ou El Guincho.

Des réactions plus contrastées sur le contenu musical

L’adhésion n’est pourtant pas totale. Si certains auditeurs saluent un disque plus dense, plus mature et plus varié dans ses textures, une partie du public fidèle se montre moins convaincue. Selon Le Parisien, plusieurs fans ont exprimé leur déception en évoquant un « manque d’originalité » et allant jusqu’à parler de « copier-coller ». Ces réactions traduisent une attente immense : après une aussi longue absence, beaucoup espéraient un projet capable de marquer une rupture plus nette.

Ce contraste entre raz-de-marée commercial et doutes artistiques n’enlève rien à l’importance du retour de BTS. Il rappelle surtout qu’un tel groupe n’est plus seulement attendu sur sa capacité à vendre, mais sur sa faculté à se réinventer. Avec Arirang, BTS prouve qu’il demeure un phénomène mondial. Reste à savoir si cet album s’imposera, avec le temps, comme un vrai nouveau chapitre ou comme un redémarrage plus prudent que révolutionnaire.