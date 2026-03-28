La Philharmonie de Paris voit grand pour sa saison 2026-2027

Portée par une année 2025 record, la Philharmonie de Paris aborde sa prochaine saison sans lever le pied. L’institution de la Porte de Pantin annonce 414 concerts, 33 spectacles et 3 expositions, soit 447 rendez-vous au total, avec une ligne claire : conjuguer prestige, création et éclectisme. Classique, jazz, pop, rap, musiques du monde, danse, expositions et formats pédagogiques vont à nouveau cohabiter dans une programmation particulièrement dense, pensée pour prolonger la dynamique des dix ans du lieu.

Klaus Mäkelä, Wagner et les grands orchestres au cœur de la saison

L’un des fils rouges de l’année sera le départ de Klaus Mäkelä, qui vivra sa dernière saison comme directeur musical de l’Orchestre de Paris avant de quitter ses fonctions à l’été 2027. Le chef finlandais dirigera dix-sept concerts, tandis que la phalange accueillera aussi plusieurs baguettes majeures, parmi lesquelles Riccardo Chailly, Marin Alsop, Herbert Blomstedt, Marie Jacquot, Joe Hisaishi, Christoph Eschenbach, Daniel Harding et Esa-Pekka Salonen, appelé à prendre la suite la saison suivante.

Parmi les temps forts, la Philharmonie programmera un Ring de Wagner en version de concert sur une semaine, avec l’Orchestre de l’Opéra de Zurich dirigé par Gianandrea Noseda. L’institution misera aussi sur de nombreux opéras sans mise en scène, de Porgy and Bess à Hippolyte et Aricie, ainsi que sur un large volet d’oratorios et d’œuvres sacrées. La saison fera également la part belle aux ensembles invités et marquera le retour en force de grandes formations américaines, moins présentes depuis la crise sanitaire, comme le Chicago Symphony Orchestra, le New York Philharmonic ou l’Orchestre du Metropolitan Opera de New York, selon la programmation transmise par la Philharmonie.

Billie Holiday, Ben Harper et une maison qui élargit encore son terrain

La prochaine saison ne se limitera pas au seul répertoire symphonique. Côté expositions, la Philharmonie mettra à l’honneur Billie Holiday à travers un parcours consacré à sa liberté artistique et à l’actualité de son héritage, du 22 janvier au 11 juillet 2027. Ben Harper aura aussi droit à un focus, avec un accrochage de guitares Weissenborn issues de sa collection personnelle, accompagné de deux concerts en avril.

L’institution poursuivra en parallèle son ouverture esthétique avec un programme Pionnières, destiné à remettre en lumière des compositrices du XXe siècle et d’aujourd’hui, et lancera une École de la Philharmonie consacrée aux métiers de la production et du management musical. Cette ambition s’appuie sur des résultats solides : la maison affirme avoir accueilli 1,65 million de visiteurs en 2025, avec un taux de remplissage de 92,7 % pour les concerts. Une assise qui lui permet aujourd’hui de défendre une saison pléthorique sans renoncer à la prise de risque.