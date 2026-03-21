Julien Doré annule sa tournée américaine faute de visas pour son équipe

Julien Doré ne montera finalement pas sur scène aux États-Unis ce printemps. Le chanteur français a dû renoncer aux cinq dates prévues dans le cadre de sa tournée « Juju en Amérique », en raison de difficultés administratives liées aux visas de travail. Une décision annoncée le 21 mars par son producteur, qui évoque un imprévu indépendant de leur volonté.

Des démarches infructueuses malgré l’anticipation

C’est la société Arachnée Productions, en charge de l’organisation des concerts, qui a officialisé l’annulation via une story Instagram. Elle précise que « la non-obtention des visas de travail pour nos équipes de tournée sur le sol américain » rend impossible la tenue des spectacles. Le communiqué insiste également sur le fait que toutes les démarches avaient été engagées en amont, sans succès.

Les cinq concerts devaient se dérouler début mai dans plusieurs grandes villes, dont Washington, New York, Miami ou encore Los Angeles. Face à cette situation, les billets achetés seront intégralement remboursés, assure l’organisateur, qui dit mesurer « la déception des nombreux spectateurs ».

Les dates canadiennes maintenues, une tournée toujours solide

Si les fans américains devront patienter, ceux du Canada pourront bien voir l’artiste sur scène. Les concerts prévus à Montréal le 29 avril et à Québec le 30 avril sont confirmés, les contraintes administratives ne concernant que le territoire américain.

En Europe, la tournée de Julien Doré se poursuit sans encombre. L’artiste, révélé par Nouvelle Star, a déjà rassemblé plus d’un million de spectateurs sur plus de 120 dates, ce qui en fait l’une des tournées solo les plus importantes en France. Invité de l’émission Quotidien fin novembre, il expliquait vouloir offrir au public « deux heures pour oublier un peu ce qu’a été la journée », revendiquant une volonté de « faire du bien » à ceux qui viennent l’écouter.