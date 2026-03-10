Le groupe écossais Franz Ferdinand a vivement réagi après la diffusion d’une vidéo de propagande de l’armée israélienne utilisant son célèbre titre Take Me Out. Sur les images, montrant des avions de chasse et des bombardements en Iran, la chanson du groupe accompagne une séquence célébrant les frappes militaires.

Selon Libération, la vidéo, publiée sur les réseaux sociaux par l’armée israélienne, était associée à l’intitulé « Opération Lion Rugissant – voilà comment on fait ». Elle montrait notamment des images de bombardements et des soldats évoquant l’offensive menée contre l’Iran.

« Ces assassins utilisent notre musique »

Le chanteur et guitariste du groupe, Alex Kapranos, a dénoncé cette utilisation sur Instagram. « Ces assassins bellicistes utilisent notre musique sans notre consentement. Cela nous révulse et nous met hors de nous », a-t-il écrit, cité par Libération.

Dans ce message, l’artiste accuse également les responsables de la vidéo de s’approprier une œuvre qui ne leur appartient pas. Le groupe, formé à Glasgow au début des années 2000, est notamment connu pour Take Me Out, sorti en 2004 et devenu l’un de ses plus grands succès.

Une vidéo liée aux frappes en Iran

La publication de cette vidéo intervient dans un contexte de forte tension au Moyen-Orient. Le 28 février, Israël et les États-Unis ont mené des frappes aériennes contre plusieurs sites en Iran dans le cadre d’une opération baptisée « Lion Rugissant », selon Libération.

Le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou a présenté cette campagne comme une réponse à ce qu’il décrit comme une menace provenant du régime iranien.

Une polémique qui rappelle d’autres cas

L’utilisation de chansons populaires dans des vidéos politiques ou militaires sans l’accord des artistes a déjà suscité plusieurs controverses. Libération rappelle qu’Antonio Romero Monge, membre du duo espagnol Los del Río, s’est lui aussi insurgé récemment contre l’utilisation de La Macarena dans une vidéo liée à des opérations militaires.

Pour Franz Ferdinand, l’association de leur musique à des images de bombardements reste inacceptable. Le groupe affirme ne pas avoir donné son accord pour cette utilisation et condamne fermement la récupération de sa chanson dans un contexte de propagande militaire.