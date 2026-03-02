La France a officiellement dévoilé ce lundi 2 mars l’identité de son représentant pour le Concours Eurovision de la chanson 2026, programmé le 16 mai à Vienne en Autriche. C’est Monroe, chanteuse lyrique de 17 ans révélée par l’émission Prodiges diffusée sur France 2, qui portera les couleurs françaises lors de la grande finale du concours européen.

Issue d’un télé‑crochet musical axé sur les talents classiques, Monroe s’est imposée en gagnante de la onzième saison de Prodiges en janvier 2025, devant un jury composé notamment de Gautier Capuçon, Marie‑Claude Pietragalla et Axelle Saint‑Cirel. Cette consécration, tant pour sa maîtrise du chant lyrique que pour sa présence scénique, a contribué à la forte médiatisation de son parcours depuis la finale du concours.

Monroe devrait proposer pour l’Eurovision une œuvre qui mêlera des influences pop à son expertise lyrique, une orientation artistique qui s’éloigne des propositions plus traditionnelles envoyées ces dernières années par la France. À ce stade, le titre officiel qu’elle interprétera à Vienne n’a pas encore été communiqué par France Télévisions ou par les organisateurs du concours.

La chanteuse latino‑américaine, née d’une mère française et d’un père américain, a débuté très jeune dans le chant lyrique, notamment à travers des prestations en chorale et des projets personnels. Après sa victoire à Prodiges, elle a sorti un premier album combinant répertoire classique et adaptations contemporaines, qui a trouvé un écho notable dans le public francophone.

Monroe succède ainsi à Louane, qui avait permis à la France de terminer à la 7e place du concours Eurovision 2025 avec le titre Maman, marquant l’un des meilleurs résultats du pays dans l’ère récente du concours.

Sur le plan historique, la participation française à l’Eurovision constitue une tradition de longue date : depuis ses débuts dans les années 1950, la France a remporté plusieurs victoires et figure parmi les pays fondateurs du concours.

La désignation de Monroe intervient dans un contexte où la délégation française cherche à conjuguer excellence vocale et modernité scénique dans la compétition européenne, tout en suscitant l’engouement du public autour d’un profil atypique, jeune et formé aux arts lyriques.

La chanson de la France pour l’Eurovision 2026 sera dévoilée dans les semaines à venir, précisant la stratégie artistique autour de la candidature de Monroe et les ambitions françaises pour l’édition viennoise du concours.