BTS signe son grand retour avec album, concert Netflix et documentaire

Près de quatre ans après leur mise en pause, les BTS reviennent au complet avec une relance pensée comme un événement mondial. Le groupe sud-coréen publie ce vendredi 20 mars son nouvel album Arirang, avant un concert gratuit à Séoul diffusé en direct sur Netflix le lendemain, puis un documentaire exclusif annoncé pour le 27 mars. Un retour très scénarisé, à la hauteur d’un phénomène qui dépasse largement la seule K-pop.

Un comeback mondial construit comme un événement

Ce nouvel album, le dixième de leur discographie, est le premier du groupe depuis cinq ans. Son titre, Arirang, renvoie à un chant traditionnel coréen et ancre d’emblée ce retour dans une affirmation identitaire forte. Le disque doit servir de point de départ à une vaste tournée mondiale de 82 dates, avec deux concerts déjà prévus au Stade de France les 17 et 18 juillet.

Le vrai coup d’envoi public aura lieu samedi 21 mars, avec un concert organisé place Gwanghwamun, au cœur de Séoul, retransmis en direct dans 190 pays. D’après Reuters, Netflix voit dans cette soirée inaugurale bien plus qu’un simple concert : Brandon Riegg, vice-président de la plateforme chargé des programmes non-fictionnels et du sport, a expliqué qu’elle devait marquer le début d’une nouvelle série d’événements en direct en Corée du Sud. Toujours selon Reuters, l’entreprise estime que la puissance mondiale de la culture coréenne en fait un terrain naturel pour développer ce type d’opérations.

Netflix mise sur BTS, BTS mise sur l’événement total

Ce partenariat est stratégique pour tout le monde. Netflix s’offre un groupe à la fanbase gigantesque, capable d’assurer une audience immédiate, tandis que BTS transforme son retour en expérience globale mêlant musique, spectacle en direct et prolongement documentaire. La plateforme accompagne ainsi le comeback à chaque étape, en jouant la carte de l’exclusivité.

L’ampleur attendue sur place confirme cette montée en puissance. Selon les autorités sud-coréennes citées par Reuters, jusqu’à 260 000 personnes pourraient converger autour de Gwanghwamun, ce qui ferait de ce rendez-vous l’un des plus importants rassemblements publics dans la zone depuis la Coupe du monde 2002. Reuters rapporte aussi que Netflix et HYBE présentent ce concert comme un spectacle moderne, pensé pour respecter la dimension symbolique du lieu tout en incarnant l’avenir du groupe.

Après leur interruption liée notamment au service militaire obligatoire de leurs membres, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook ne se contentent donc pas de sortir un album : ils orchestrent un retour total, à la fois musical, médiatique et industriel.