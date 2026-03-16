Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Saint-Denis, deuxieme ville d’Île-de-France, le candidat LFI Bally Bagayoko remporte la mairie dès le premier tour avec 50,77 % des suffrages. La liste LFI PCF devance largement le maire sortant PS Mathieu Hanotin, crédité d’environ 33 % des voix. Cette victoire marque une bascule politique majeure pour cette grande ville d’Île de France d’environ 150 000 habitants, bastion historique du communisme municipal passé au PS en 2020 et qui devient désormais l’une des principales municipalités dirigées par l’extrême gauche mélenchoniste.