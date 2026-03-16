Politique Municipales 2026 Entrevue

Municipales Saint-Denis : Bally Bagayoko (LFI) élu dès le premier tour

16 mars 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Saint-Denis, deuxieme ville d’Île-de-France, le candidat LFI Bally Bagayoko remporte la mairie dès le premier tour avec 50,77 % des suffrages. La liste LFI PCF devance largement le maire sortant PS Mathieu Hanotin, crédité d’environ 33 % des voix. Cette victoire marque une bascule politique majeure pour cette grande ville d’Île de France d’environ 150 000 habitants, bastion historique du communisme municipal passé au PS en 2020 et qui devient désormais l’une des principales municipalités dirigées par l’extrême gauche mélenchoniste.

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Radouan Kourak

Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.

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