Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Montereau-Fault-Yonne, en Seine-et-Marne, l’ancien maire Yves Jégo a été battu dès le premier tour par le maire sortant James Chéron, qui fut autrefois son adjoint. Figure de la droite locale, Yves Jégo avait dirigé la commune pendant plus de deux décennies avant de transmettre l’écharpe de maire en 2017. Cette défaite marque, selon ses mots, « une page de 35 ans de vie publique qui se tourne ».