Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Lille, Arnaud Deslandes et Lahouaria Addouche arrivent à égalité en tête du premier tour avec 27,5 % des voix. L’écologiste Stéphane Baly se place en troisième position avec 17,1 %. Derrière, Matthieu Valet recueille 10 % des suffrages et devance Violette Spillebout, créditée de 9 %. Ces résultats ouvrent la voie à des négociations à gauche en vue du second tour.