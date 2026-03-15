Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Issoudun, dans l’Indre, le maire socialiste André Laignel, en poste depuis 1977, est devancé au premier tour avec 39,71 % des voix. La liste transpartisane menée par Julien Dubot arrive en tête avec 45,77 % des suffrages, tandis qu’une liste divers droite obtient 11,48 %. Ces résultats ouvrent la voie à un second tour qui pourrait prendre la forme d’une triangulaire.