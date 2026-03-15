Politique Municipales 2026

Municipales Issoudun : maire depuis 1977, André Laignel devancé au premier tour

15 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Municipales Issoudun : André Laignel devancé au premier tour
Municipales Issoudun : André Laignel devancé au premier tour

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Issoudun, dans l’Indre, le maire socialiste André Laignel, en poste depuis 1977, est devancé au premier tour avec 39,71 % des voix. La liste transpartisane menée par Julien Dubot arrive en tête avec 45,77 % des suffrages, tandis qu’une liste divers droite obtient 11,48 %. Ces résultats ouvrent la voie à un second tour qui pourrait prendre la forme d’une triangulaire.

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