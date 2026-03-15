Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Chantilly, la maire sortante Florence Woerth obtient 32,73 % des suffrages et se maintient pour le second tour. Elle est devancée par Bénédicte de Caqueray, qui frôle l’élection dès le premier tour avec 49,29 %. Un troisième candidat, Xavier Boullet, recueille 18 % des voix, ouvrant la voie à une triangulaire au second tour dans cette commune de l’Oise.