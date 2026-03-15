Alerte info
Politique Municipales 2026

Municipales 2026 : participation de 48,9 % à 17 heures, en hausse par rapport à 2020 mais en baisse face à 2014

15 mars 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Municipales 2026 : participation de 48,9 % à 17 heures, en hausse par rapport à 2020 mais en baisse face à 2014
Municipales 2026 : participation de 48,9 % à 17 heures, en hausse par rapport à 2020 mais en baisse face à 2014

Le taux de participation au premier tour des élections municipales atteint 48,9 % à 17 heures en France, selon les chiffres communiqués par le ministère de l’Intérieur. Ce niveau est en nette hausse par rapport à 2020, année marquée par le début de l’épidémie de Covid-19, mais reste inférieur à celui enregistré en 2014, où la participation atteignait 54,72 % à la même heure. Plus tôt dans la journée, à midi, la participation s’établissait à 19,37 %. Les bureaux de vote ferment progressivement dans la soirée et les premières estimations nationales sont attendues à partir de 20 heures.

Partager
Avatar photo

Radouan Kourak

Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.

Voir tous les articles de Radouan Kourak