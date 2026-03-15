Le taux de participation au premier tour des élections municipales atteint 48,9 % à 17 heures en France, selon les chiffres communiqués par le ministère de l’Intérieur. Ce niveau est en nette hausse par rapport à 2020, année marquée par le début de l’épidémie de Covid-19, mais reste inférieur à celui enregistré en 2014, où la participation atteignait 54,72 % à la même heure. Plus tôt dans la journée, à midi, la participation s’établissait à 19,37 %. Les bureaux de vote ferment progressivement dans la soirée et les premières estimations nationales sont attendues à partir de 20 heures.