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Politique Municipales 2026

Municipales 2026 : 48,90% de participation à 17 heures, en nette hausse par rapport à 2020

15 mars 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Municipales 2026 : 48,90% de participation à 17 heures, en nette hausse par rapport à 2020
Municipales 2026 : 48,90% de participation à 17 heures, en nette hausse par rapport à 2020

La mobilisation des électeurs est nettement plus forte que lors du précédent scrutin. Selon les chiffres communiqués par le ministère de l’Intérieur, 48,90% des électeurs inscrits en France métropolitaine avaient voté à 17 heures ce dimanche, lors du premier tour des élections municipales. 

Ce niveau marque une hausse très sensible par rapport aux municipales de 2020, où seulement 38,77% des électeurs s’étaient déplacés à la même heure, un scrutin organisé en pleine crise sanitaire liée au Covid-19. 

Un rebond de la participation

Les chiffres de la journée confirment cette tendance à la hausse. À midi, la participation atteignait déjà 19,37%, soit légèrement plus qu’en 2020. 

En fin d’après-midi, l’écart s’est encore creusé : près de 10 points de plus qu’en 2020 à la même heure, signe d’un retour des électeurs dans les bureaux de vote après un scrutin précédent fortement marqué par l’abstention. 

Un niveau toutefois inférieur aux municipales d’avant-Covid

Malgré ce rebond, la participation reste en dessous des niveaux observés avant la pandémie. Lors des municipales de 2014, 54,72% des électeurs avaient déjà voté à 17 heures. 

Des bureaux de vote ouverts jusqu’à 20 heures

Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures dans toute la France et ferment selon les communes à 18 heures, 19 heures ou 20 heures, notamment dans les grandes villes. Les premières estimations nationales ne peuvent être diffusées qu’à partir de 20 heures, heure de fermeture du dernier bureau de vote. 

Au total, plus de 49 millions d’électeurs sont appelés à choisir leurs conseillers municipaux et leurs maires pour les six prochaines années. 

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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