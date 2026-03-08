Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé dimanche que son pays disposait d’une expérience unique dans la lutte contre les drones de fabrication iranienne utilisés par la Russie, à l’issue d’une rencontre à Kiev avec le Premier ministre néerlandais Rob Jetten. Les deux dirigeants ont également discuté d’une possible coopération renforcée dans la production d’armements.

Dans un message publié sur le réseau social X, Zelensky a indiqué que les discussions avaient porté sur la production conjointe d’armes entre l’Ukraine et les Pays-Bas. « Il est important que nous produisions des armes conjointement avec les Pays-Bas – et nous allons certainement poursuivre et développer cette collaboration », a-t-il déclaré.

Le président ukrainien a précisé que les échanges avaient abordé en détail les perspectives d’investissement ainsi que les volumes de production envisageables dans le cadre de ce partenariat. Cette coopération industrielle vise à renforcer les capacités militaires ukrainiennes face à la guerre avec la Russie.

Zelensky a également souligné l’expertise acquise par l’Ukraine dans la défense contre les drones iraniens, notamment les appareils de type Shahed largement utilisés par Moscou pour frapper des infrastructures ukrainiennes. Selon lui, les années de combat contre ces drones ont permis aux forces ukrainiennes de développer des méthodes de défense particulièrement avancées.

La visite du chef du gouvernement néerlandais à Kiev s’inscrit dans le cadre du soutien continu des Pays-Bas à l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe à grande échelle. Les discussions sur une production conjointe d’armements pourraient marquer une nouvelle étape dans la coopération militaire entre les deux pays.

Alors que la guerre se poursuit et que les attaques de drones restent fréquentes, Kiev cherche à renforcer sa base industrielle de défense et à multiplier les partenariats avec ses alliés européens pour soutenir l’effort militaire à long terme.