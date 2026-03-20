Vers un apaisement inédit ? Washington évoque des avancées entre le Bélarus et la Lituanie

L’envoyé spécial du président américain Donald Trump a affirmé jeudi que des « progrès importants » avaient été réalisés dans les efforts de réconciliation entre le Bélarus et la Lituanie, deux pays dont les relations sont fortement dégradées depuis plusieurs années.

John Coale, représentant de Washington dans ce dossier, a indiqué avoir multiplié les échanges diplomatiques ces derniers jours. Après avoir rencontré les dirigeants lituaniens, il a évoqué leurs préoccupations lors de discussions prolongées avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Les tensions entre Minsk et Vilnius remontent à 2020, lorsque la Lituanie avait soutenu les manifestations de l’opposition après la réélection contestée de Loukachenko. Depuis, les relations bilatérales se sont détériorées, donnant lieu à une série d’accusations et de mesures hostiles.

La Lituanie accuse notamment le Bélarus d’orchestrer des flux de migrants vers son territoire, de faciliter des activités de contrebande, y compris par l’usage de ballons à haute altitude perturbant le trafic aérien, et d’avoir récemment saisi des centaines de camions lituaniens.

Dans ce contexte tendu, les efforts de médiation américains semblent viser à réduire les frictions et à ouvrir la voie à un dialogue plus constructif entre les deux pays. Les discussions récentes pourraient marquer un tournant, même si aucun accord concret n’a encore été annoncé.

Ces développements interviennent alors que le Bélarus a récemment libéré 250 prisonniers et que les États-Unis ont levé certaines sanctions, des gestes interprétés comme des signaux d’ouverture. Reste à savoir si ces avancées diplomatiques permettront un véritable rapprochement durable entre Minsk et Vilnius.