Une étude révèle les origines anciennes de la domestication du coton au Mexique

Des scientifiques ont retracé l’histoire de la domestication du coton grâce à des analyses génomiques, mettant en lumière les origines anciennes de l’une des fibres naturelles les plus utilisées au monde. L’étude se concentre sur l’espèce Gossypium hirsutum, qui représente aujourd’hui environ 90 % de la production mondiale de coton.

Le coton est la culture non alimentaire la plus rentable au monde et constitue la fibre naturelle la plus répandue. Utilisé depuis l’Antiquité pour la fabrication de textiles et d’autres produits, il est cultivé à partir de quatre espèces principales, mais une seule domine largement les marchés mondiaux.

Selon les chercheurs, la domestication initiale de Gossypium hirsutum aurait eu lieu dans le nord-ouest de la péninsule du Yucatán, au Mexique. À cette époque, la région était habitée par des agriculteurs de l’âge de pierre, bien avant l’essor de la civilisation maya.

Les travaux estiment que ce processus de domestication aurait commencé il y a entre 4 000 et 7 000 ans. Ces conclusions reposent sur la comparaison des génomes de coton domestiqué avec ceux d’espèces sauvages présentes notamment au Yucatán, en Floride ainsi que dans certaines îles des Caraïbes.

Le botaniste et biologiste évolutionniste Jonathan Wendel, co-auteur principal de l’étude, explique que les formes sauvages de coton étaient des arbustes ligneux aux fleurs et capsules plus petites, bien différentes des variétés cultivées aujourd’hui. Selon lui, les premiers humains ont progressivement sélectionné les plantes les plus intéressantes, amorçant un long processus d’amélioration.

Les chercheurs estiment ainsi que la domestication du coton s’est déroulée sur plusieurs millénaires, à travers une sélection lente et progressive opérée par les populations humaines. Ce travail met en lumière le rôle central des premières sociétés agricoles dans la transformation d’une plante sauvage en une ressource mondiale essentielle.