Un ressortissant pakistanais accusé d’avoir participé à un complot visant à assassiner le président américain Donald Trump a déclaré devant un tribunal qu’il n’avait pas collaboré volontairement avec les autorités iraniennes, selon des informations rapportées par des médias mercredi.

L’homme, identifié comme Asif Merchant, est poursuivi par le ministère américain de la Justice pour avoir tenté de recruter des personnes aux États-Unis afin de participer à un projet visant Trump et d’autres responsables politiques américains.

Selon les procureurs, ce complot aurait été lié au Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran et aurait été conçu comme une opération de représailles après l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani par les États-Unis en 2020.

Lors de son procès, Merchant a affirmé qu’il n’avait pas agi de son plein gré et qu’il avait été contraint par des responsables iraniens de participer à cette tentative de complot.

Les autorités américaines accusent toutefois le suspect d’avoir activement cherché à recruter des complices aux États-Unis afin de mener à bien l’opération. Les enquêteurs estiment que ce projet s’inscrivait dans une stratégie de représailles attribuée à Téhéran contre des responsables américains.

L’affaire intervient dans un contexte de tensions accrues entre les États-Unis et l’Iran, déjà aggravées par les conflits en cours au Moyen-Orient et par les accusations récurrentes de Washington concernant les activités clandestines de Téhéran à l’étranger.