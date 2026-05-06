Un milliardaire au cœur des coulisses : Joesley Batista aurait orchestré la rencontre entre Lula et Trump

Le milliardaire brésilien Joesley Batista aurait joué un rôle déterminant dans l’organisation de la rencontre prévue entre le président américain Donald Trump et son homologue brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, selon une source proche des discussions. Ce sommet doit se tenir jeudi à Washington et suscite déjà de nombreuses interrogations sur ses coulisses.

Propriétaire du géant agroalimentaire JBS, Batista est une figure influente du monde économique brésilien. D’après la source, il aurait activement contribué à faciliter les contacts entre les deux dirigeants, participant ainsi à la préparation de cette rencontre bilatérale à fort enjeu diplomatique.

Cette implication d’un acteur privé dans l’organisation d’un échange au plus haut niveau politique souligne l’influence persistante de certains grands groupes industriels dans les relations internationales. Elle met également en lumière les liens étroits entre sphère économique et pouvoir politique, notamment dans des dossiers stratégiques.

La réunion entre Donald Trump et Luiz Inacio Lula da Silva devrait aborder plusieurs sujets clés, bien que les détails de l’ordre du jour n’aient pas été officiellement précisés. Les relations commerciales, les investissements et les équilibres géopolitiques pourraient figurer parmi les thèmes discutés.

L’intervention présumée de Joesley Batista intervient dans un contexte où le Brésil cherche à renforcer ses relations avec les États-Unis, tout en affirmant sa position sur la scène internationale. Le rôle exact joué par le milliardaire n’a toutefois pas été confirmé publiquement par les autorités concernées.

Cette révélation illustre les dynamiques complexes qui entourent les rencontres diplomatiques de haut niveau, où intérêts économiques et politiques peuvent se croiser en coulisses, influençant parfois le cours des relations entre États.