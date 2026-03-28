Ukraine–Émirats : Zelensky annonce un accord de coopération stratégique en matière de défense

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé samedi un accord de coopération avec les Émirats arabes unis dans les domaines de la sécurité et de la défense, à l’issue d’une rencontre avec le président émirati Mohamed ben Zayed Al Nahyan.

« Nos équipes finaliseront les détails », a indiqué Volodymyr Zelensky dans un message publié sur Telegram, confirmant ainsi la volonté des deux pays de renforcer leurs liens dans un contexte international marqué par de fortes tensions sécuritaires.

Cet accord s’inscrit dans une stratégie plus large de Kyiv visant à diversifier ses partenariats en matière de défense. Alors que l’Ukraine fait face à des défis militaires majeurs, le renforcement de la coopération avec des partenaires extérieurs apparaît comme un levier essentiel pour consolider ses capacités.

Du côté des Émirats arabes unis, cette initiative reflète une volonté croissante de jouer un rôle actif sur la scène internationale, notamment dans les domaines sécuritaires et stratégiques. Abou Dhabi multiplie ces dernières années les partenariats afin d’accroître son influence et sa capacité d’action.

Si les contours précis de cette coopération n’ont pas encore été détaillés, elle pourrait inclure des échanges d’expertise, des accords industriels ou encore une coordination accrue sur des enjeux de sécurité régionale et internationale.

Cette annonce intervient dans un contexte géopolitique particulièrement instable, marqué par plusieurs conflits majeurs et une recomposition des alliances. Elle illustre la tendance croissante des États à renforcer leurs partenariats bilatéraux en matière de défense face à un environnement sécuritaire incertain.

En attendant la finalisation des modalités concrètes, cet accord témoigne d’un rapprochement stratégique entre Kyiv et Abou Dhabi, susceptible de peser sur les équilibres régionaux et internationaux dans les mois à venir.