Ukraine–Arabie saoudite : un accord de défense stratégique signé à Djeddah

L’Ukraine et l’Arabie saoudite ont conclu un accord de coopération en matière de défense, ouvrant la voie à de futurs contrats, à des investissements et à un partage de technologies militaires.

L’annonce a été faite par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en visite officielle en Arabie saoudite, où il doit rencontrer le prince héritier Mohammed ben Salmane.

Cet accord vise à renforcer les capacités de défense des deux pays, notamment à travers des coopérations dans les systèmes de protection et les technologies militaires.

Kiev a proposé de partager son expertise acquise sur le champ de bataille, en particulier dans les domaines de la défense aérienne et des drones.

« Nous sommes prêts à partager notre expérience et nos systèmes pour protéger des vies », a déclaré Volodymyr Zelensky.

Ce rapprochement intervient dans un contexte de recomposition des alliances internationales, marqué par les tensions au Moyen-Orient et la guerre en Ukraine.

Pour l’Arabie saoudite, il s’agit de diversifier ses partenariats stratégiques en matière de sécurité.

Pour l’Ukraine, cet accord représente une opportunité de renforcer son influence diplomatique et de sécuriser de nouveaux soutiens.

Il illustre également l’importance croissante des technologies de défense dans les relations internationales.

Cette coopération pourrait ainsi s’inscrire dans la durée, à mesure que les enjeux sécuritaires mondiaux continuent de s’intensifier.