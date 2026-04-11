Trump promet une réouverture imminente du détroit d’Ormuz malgré les défis

Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé que le détroit d’Ormuz pourrait être rouvert « très prochainement », tout en reconnaissant la complexité de l’opération.

S’exprimant devant des journalistes, Donald Trump a indiqué que la réouverture de cette voie maritime stratégique, actuellement perturbée par les tensions avec l’Iran, constituait une priorité pour Washington.

« Ce ne sera pas facile… mais nous allons l’ouvrir assez rapidement », a-t-il déclaré, sans fournir de calendrier précis ni de détails sur les moyens envisagés.

Le chef de la Maison-Blanche a également évoqué une possible participation d’autres pays, soulignant que de nombreuses nations dépendent de cette route essentielle pour leurs approvisionnements énergétiques.

Le détroit d’Ormuz est un passage clé pour le transport mondial de pétrole et de gaz, et sa fermeture partielle a déjà provoqué d’importantes perturbations sur les marchés de l’énergie.

Cette annonce intervient alors que les États-Unis et l’Iran se préparent à des négociations délicates visant à mettre fin à plusieurs semaines de conflit, dans un climat de méfiance persistante.

Si la promesse de réouverture se concrétise, elle pourrait contribuer à apaiser les tensions économiques mondiales, mais les obstacles sécuritaires et diplomatiques restent nombreux.