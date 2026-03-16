Le président américain Donald Trump a averti les alliés de l’OTAN qu’ils pourraient faire face à un « très mauvais avenir » s’ils n’aident pas à sécuriser et rouvrir le détroit d’Ormuz, une voie maritime cruciale pour le commerce mondial de l’énergie. Dans des propos rapportés dimanche par le Financial Times, il a également appelé la Chine à contribuer aux efforts internationaux visant à protéger cette route stratégique.

Selon Donald Trump, les pays qui dépendent fortement de cette zone maritime devraient participer activement à sa sécurisation. « Il est tout à fait normal que les bénéficiaires du détroit contribuent à garantir qu’il ne s’y passe rien de mal », a-t-il déclaré au journal britannique. Il a notamment souligné que la Chine tirait une grande partie de ses importations de pétrole de cette région.

Le président américain a estimé que Pékin devait prendre part aux efforts internationaux, affirmant que le pays « tire 90 % de son pétrole des détroits ». Il a également indiqué qu’il souhaitait connaître la position de la Chine sur cette question avant une visite prévue à Pékin.

Donald Trump a ainsi évoqué la possibilité de reporter un sommet avec le président chinois Xi Jinping si la situation autour du détroit d’Ormuz n’évoluait pas. « Nous pourrions reporter le voyage », a-t-il déclaré au Financial Times, laissant entendre que les tensions régionales pourraient influencer le calendrier diplomatique entre les deux puissances.

Ces déclarations interviennent alors que des discussions économiques se poursuivent entre Washington et Pékin. Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent et le vice-Premier ministre chinois He Lifeng ont entamé dimanche à Paris deux jours de négociations visant à stabiliser leur trêve commerciale et à préparer une éventuelle rencontre entre Trump et Xi à la fin du mois de mars.

La pression américaine s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient. Donald Trump a appelé samedi plusieurs pays, dont la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni, à envoyer des navires militaires pour garantir la sécurité de cette voie maritime étroite.

Selon lui, l’aide internationale pourrait inclure l’envoi de chasseurs de mines et d’autres moyens navals destinés à maintenir la navigation ouverte dans le détroit, alors que les forces iraniennes poursuivent leurs attaques après les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran.