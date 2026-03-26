Trump menace l’Iran de bombardements continus en l’absence d’accord

Le président américain Donald Trump a exhorté l’Iran à conclure rapidement un accord pour mettre fin aux frappes en cours, menaçant de poursuivre les bombardements en cas de refus.

Lors d’une réunion du cabinet à la Maison-Blanche, il a affirmé que Téhéran avait « l’opportunité d’abandonner définitivement ses ambitions nucléaires » et d’éviter une escalade supplémentaire.

« S’ils refusent, nous serons leur pire cauchemar », a-t-il déclaré, ajoutant que les États-Unis continueraient de frapper le territoire iranien tant qu’aucun accord ne serait trouvé.

Ces propos interviennent alors que des discussions indirectes semblent se poursuivre, bien qu’un haut responsable iranien ait qualifié la proposition américaine d’« unilatérale et injuste ».

Le président américain a toutefois assuré que des négociations étaient en cours et que l’Iran serait prêt à parvenir à un compromis, des affirmations démenties par Téhéran.

Washington cherche notamment un accord permettant de mettre fin au conflit, de garantir la libre circulation dans le détroit d’Ormuz et de limiter les capacités militaires iraniennes.

Cette nouvelle déclaration s’inscrit dans une stratégie de pression maximale, mêlant intensification militaire et ouverture à la négociation.

Elle renforce les craintes d’une escalade durable, alors que la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran entre dans sa quatrième semaine.

Dans ce contexte, l’issue diplomatique reste incertaine, malgré les efforts internationaux pour obtenir un cessez-le-feu.