Trump choque en comparant les frappes contre l’Iran à Pearl Harbor face au Premier ministre japonais

Le président américain Donald Trump a suscité la controverse jeudi en établissant un parallèle entre les frappes américaines contre l’Iran et l’attaque japonaise de 1941 sur Pearl Harbor, lors d’une rencontre à Washington avec la Première ministre japonaise Sanae Takaichi.

Interrogé sur sa décision de ne pas informer ses alliés des opérations militaires visant l’Iran, Donald Trump a justifié cette stratégie en invoquant l’effet de surprise. « Nous voulions créer la surprise. Qui mieux que le Japon s’y connaît en matière de surprise ? Pourquoi ne m’avez-vous rien dit sur Pearl Harbor ? », a-t-il lancé à un journaliste, dans une déclaration qui a immédiatement attiré l’attention.

Cette comparaison, faisant référence à l’attaque surprise menée par le Japon contre la base navale américaine de Pearl Harbor en 1941, a été perçue comme particulièrement sensible, compte tenu de la portée historique de cet événement et des relations étroites actuelles entre Washington et Tokyo.

Les propos du président interviennent dans un contexte de tensions accrues entre les États-Unis et l’Iran, après le lancement d’une offensive militaire américaine contre Téhéran. Donald Trump cherche depuis à défendre cette opération, qu’il présente comme nécessaire dans le cadre de la sécurité nationale américaine.

La présence de la dirigeante japonaise à ses côtés au moment de cette déclaration a renforcé la portée diplomatique de ses propos. Le Japon, allié clé des États-Unis en Asie, entretient des relations stratégiques étroites avec Washington, tout en restant particulièrement attentif aux références historiques liées à la Seconde Guerre mondiale.

Cette sortie de Donald Trump illustre une nouvelle fois son style direct et controversé, susceptible de provoquer des réactions sur la scène internationale. Reste à savoir si ces déclarations auront des conséquences sur les relations diplomatiques entre les États-Unis et leurs alliés, dans un contexte géopolitique déjà particulièrement tendu.