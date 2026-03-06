Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu’aucun accord ne serait conclu avec l’Iran tant que Téhéran n’accepterait pas une « capitulation sans condition », une semaine après le lancement de l’offensive menée par les États-Unis et Israël contre la République islamique.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Trump a affirmé que toute négociation dépendrait d’une reddition totale de l’Iran. Selon lui, une fois cette condition remplie, les États-Unis et leurs alliés pourraient travailler à la reconstruction du pays.

« Après cela, et après la sélection d’un ou plusieurs dirigeants grands et acceptables, nous travaillerons sans relâche pour ramener l’Iran du bord du gouffre », a-t-il écrit, ajoutant que ses partenaires internationaux aideraient à relancer l’économie iranienne.

Ces déclarations interviennent alors que la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran est entrée dans sa deuxième semaine. Le conflit a déjà provoqué des frappes aériennes, des tirs de missiles et une escalade des tensions dans plusieurs pays du Moyen-Orient.

La position de Trump marque un durcissement supplémentaire de la stratégie américaine envers Téhéran, alors que certains pays tentent parallèlement de lancer des initiatives diplomatiques pour mettre fin aux hostilités.

La situation militaire et humanitaire continue de se dégrader dans la région, avec des déplacements massifs de population et des perturbations majeures dans le commerce international et les chaînes d’approvisionnement.