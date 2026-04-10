Trêve fragile entre Washington et Téhéran : tensions croissantes avant des négociations décisives

L’accord de cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l’Iran montre déjà des signes de fragilité, à la veille de négociations cruciales destinées à tenter de stabiliser une région en proie à de fortes tensions.

Les divergences portent notamment sur l’étendue de la trêve. Téhéran estime que celle-ci doit également inclure le Liban, où les affrontements avec Israël se poursuivent, tandis qu’Israël considère que ce front est distinct et non concerné par l’accord.

Dans ce contexte, Israël a proposé l’ouverture de pourparlers directs avec le Liban, tout en réaffirmant son objectif de désarmer le Hezbollah, allié clé de l’Iran dans la région.

Les tensions restent vives sur le terrain. Israël a affirmé avoir tué le neveu du chef du Hezbollah lors de frappes récentes, illustrant la poursuite des opérations militaires malgré la trêve entre Washington et Téhéran.

Parallèlement, la situation énergétique mondiale demeure préoccupante. Les perturbations liées au conflit ont entraîné des pénuries de pétrole, accentuant la pression sur les marchés et renforçant l’urgence d’une désescalade durable.

Les négociations à venir devront ainsi surmonter des désaccords profonds entre les parties, tant sur le périmètre du cessez-le-feu que sur les objectifs politiques et sécuritaires à long terme.

Dans ce contexte incertain, la trêve apparaît davantage comme une pause stratégique que comme une véritable avancée vers la paix, alors que les combats indirects et les rivalités régionales continuent de menacer sa stabilité.