Thaïlande–Cambodge : une rencontre sous haute tension en marge du sommet de l’ASEAN

Les dirigeants thaïlandais et cambodgiens doivent se rencontrer cette semaine aux Philippines en marge du sommet de l’ASEAN, dans un contexte de cessez-le-feu fragile après les affrontements meurtriers survenus l’an dernier entre les deux pays voisins.

Cette réunion intervient alors que les relations entre Bangkok et Phnom Penh restent extrêmement tendues malgré l’arrêt des combats. Les deux armées demeurent déployées le long de leur frontière contestée de 817 kilomètres, où plusieurs épisodes de violences avaient éclaté en juillet puis en décembre dernier.

Les affrontements avaient rapidement dégénéré, avec des frappes aériennes, des tirs d’artillerie et des échanges de roquettes entre les deux camps. Bien qu’une trêve soit actuellement respectée, aucun accord politique durable n’a encore été trouvé pour résoudre le différend frontalier.

Les discussions auront lieu à Cebu, aux Philippines, où se tiennent les réunions de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Le président philippin Ferdinand Marcos Jr supervisera les échanges entre les deux dirigeants avant le sommet régional prévu vendredi.

Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a expliqué que cette rencontre visait à préserver un climat stable pour assurer le bon déroulement du sommet de l’ASEAN. Selon lui, les deux parties souhaitent éviter une nouvelle montée des tensions pendant cet événement diplomatique majeur.

Cette tentative de dialogue intervient également après une nouvelle dégradation des relations bilatérales liée à la dénonciation par la Thaïlande d’un accord énergétique avec le Cambodge, illustrant la profondeur des désaccords persistants entre les deux voisins d’Asie du Sud-Est.