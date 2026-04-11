Séoul et Varsovie renforcent leur partenariat stratégique autour de la défense

Le président sud-coréen Lee Jae Myung doit rencontrer le Premier ministre polonais Donald Tusk lors d’un sommet prévu le 13 avril, avec au cœur des discussions la coopération en matière de défense et de sécurité mondiale.

Cette rencontre marquera la première visite bilatérale d’un chef de gouvernement polonais en Corée du Sud depuis près de trois décennies, soulignant l’importance croissante des relations entre Séoul et Pologne.

Les deux pays ont déjà considérablement renforcé leurs liens dans le domaine militaire. En 2022, ils ont conclu un accord-cadre de défense d’une valeur de plus de 44 milliards de dollars, prévoyant la fourniture d’armements sud-coréens à la Pologne ainsi que la production conjointe d’équipements militaires sur le territoire polonais.

Depuis, plusieurs contrats supplémentaires ont été signés, notamment avec des entreprises sud-coréennes pour la livraison de chars et de systèmes de missiles, consolidant un partenariat stratégique en pleine expansion.

Au-delà de la coopération militaire, les discussions devraient également porter sur des enjeux géopolitiques plus larges, notamment les tensions au Moyen-Orient, dans un contexte international marqué par une instabilité croissante.

Membre clé de l’Union européenne et de l’OTAN, la Pologne apparaît pour Séoul comme un partenaire stratégique en Europe, tandis que la Corée du Sud renforce son rôle d’acteur majeur dans l’industrie mondiale de la défense.

Ce sommet illustre ainsi une convergence d’intérêts entre les deux pays, déterminés à approfondir leur coopération face aux défis sécuritaires contemporains.