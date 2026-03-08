L’Arabie saoudite a averti l’Iran qu’elle riposterait en cas d’attaque contre son territoire ou ses infrastructures énergétiques, tout en affirmant privilégier une solution diplomatique au conflit opposant Téhéran aux États-Unis et à leurs alliés. Ce message a été transmis aux autorités iraniennes par les responsables saoudiens, selon plusieurs sources proches du dossier.

D’après ces sources, Riyad a clairement fait savoir à Téhéran que la poursuite d’attaques visant le royaume ou son secteur énergétique pourrait entraîner des représailles. L’avertissement intervient dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, alors que le conflit impliquant l’Iran s’est intensifié ces dernières semaines.

Le message saoudien a été communiqué avant un discours prononcé samedi par le président iranien Massoud Pezeshkian, dans lequel celui-ci a présenté ses excuses aux pays voisins du Golfe pour les actions menées par l’Iran. Cette déclaration semble avoir été une tentative d’apaiser les inquiétudes régionales après des frappes iraniennes qui ont touché certaines cibles civiles.

Deux jours plus tôt, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, s’était entretenu avec son homologue iranien Abbas Araqchi afin de lui exposer la position du royaume. Selon les sources citées, Riyad reste favorable à toute médiation susceptible de réduire les tensions et d’ouvrir la voie à une solution négociée.

Les autorités saoudiennes ont également souligné que ni l’Arabie saoudite ni les autres États du Golfe n’avaient autorisé les États-Unis à utiliser leur territoire ou leur espace aérien pour lancer des frappes contre l’Iran.

Cependant, selon ces mêmes sources, le chef de la diplomatie saoudienne aurait averti que si les attaques iraniennes se poursuivaient contre les installations énergétiques du royaume, Riyad pourrait autoriser les forces américaines à utiliser leurs bases militaires sur le sol saoudien pour mener des opérations.

Depuis le début de la campagne militaire américano-israélienne contre l’Iran le 28 février, les contacts diplomatiques entre Riyad et Téhéran se poursuivent par l’intermédiaire de l’ambassadeur saoudien en Iran. L’objectif affiché par le royaume est d’éviter une escalade régionale tout en protégeant ses intérêts stratégiques et énergétiques.