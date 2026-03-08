Les électeurs suisses devraient rejeter un projet de réduction du financement du radiodiffuseur public SRG, selon les premières projections publiées dimanche à l’issue d’un référendum national. D’après ces estimations, environ 62 % des votants se prononceraient contre la proposition visant à diminuer la redevance audiovisuelle.

L’initiative proposait de réduire la contribution annuelle obligatoire payée par les ménages suisses, qui passerait de 335 francs suisses à 200 francs. Les partisans de la réforme estimaient que le montant actuel était trop élevé et affirmaient que le service public audiovisuel ne garantissait pas une réelle indépendance politique.

Les opposants, eux, ont averti que ces coupes budgétaires fragiliseraient les médias publics et risqueraient de favoriser la diffusion de désinformation. Selon eux, la SRG joue un rôle central dans l’information et la cohésion nationale dans un pays caractérisé par plusieurs langues et régions.

Le référendum a donné lieu à une campagne politique intense. Pour certains observateurs, cette initiative s’inscrit dans une série d’attaques menées ces dernières années par certains courants de droite contre les médias publics en Europe.

La question du financement des médias publics est devenue un sujet de débat dans plusieurs pays, notamment sur le rôle qu’ils doivent jouer dans un paysage médiatique en pleine mutation et face à la montée des plateformes numériques.

Si les projections se confirment, le rejet de la réforme signifierait le maintien du système actuel de financement de la radiodiffusion publique en Suisse, considéré par ses défenseurs comme essentiel pour garantir une information indépendante et de qualité.