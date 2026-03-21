Poutine réaffirme le soutien de Moscou à l’Iran, malgré des doutes sur l’aide réelle

Le président russe Vladimir Poutine a réaffirmé le soutien de la Russie à l’Iran, à l’occasion du Nouvel An persan, en adressant un message aux dirigeants iraniens dans un contexte de tensions régionales croissantes.

Selon le Kremlin, Poutine a présenté Moscou comme un « ami fidèle » et un « partenaire fiable » de Téhéran, tout en exprimant son soutien au peuple iranien confronté à une période particulièrement difficile. Le message a été adressé au guide suprême Mojtaba Khamenei ainsi qu’au président iranien Massoud Pezeshkian.

Cette déclaration intervient alors que la Russie condamne les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran, qu’elle accuse d’avoir aggravé la situation au Moyen-Orient et contribué à une crise énergétique mondiale. Moscou a également dénoncé l’assassinat du précédent guide suprême iranien, qualifié de meurtre « cynique ».

Malgré ces prises de position, l’ampleur réelle du soutien russe à l’Iran fait débat. Certaines sources iraniennes estiment que l’aide concrète apportée par Moscou reste limitée, en dépit de la gravité de la crise actuelle.

Par ailleurs, des informations évoquant d’éventuelles discussions entre la Russie et les États-Unis autour d’un échange de renseignements ont circulé. Selon ces rapports, Moscou aurait proposé de cesser de partager des informations avec l’Iran en échange d’un arrêt du soutien américain en matière de renseignement à l’Ukraine. Le Kremlin a toutefois démenti ces allégations.

Dans ce contexte, la Russie semble chercher à maintenir un équilibre délicat : afficher un soutien politique à l’Iran tout en évitant une implication directe dans le conflit. Une posture qui reflète les enjeux géopolitiques complexes auxquels Moscou est confronté sur la scène internationale.