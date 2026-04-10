Pékin salue les progrès de Pyongyang malgré la pression occidentale et renforce ses liens avec la Corée du Nord

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a salué les « progrès remarquables » de la Corée du Nord malgré ce qu’il a qualifié de pressions exercées par les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Ces déclarations ont été rapportées par l’agence officielle nord-coréenne KCNA.

En visite à Pyongyang, Wang Yi s’est entretenu avec son homologue Choe Son Hui, les deux responsables affichant leur volonté de renforcer davantage les relations bilatérales. Ils ont également salué leurs dirigeants respectifs pour avoir ouvert « une nouvelle ère » dans les relations entre leurs pays.

Le chef de la diplomatie chinoise a attribué les avancées nord-coréennes à la direction de Kim Jong Un, estimant que ces résultats avaient été obtenus malgré les tentatives d’isolement menées par Washington et ses partenaires.

Cette visite intervient dans un contexte de rapprochement croissant entre Pékin et Pyongyang, marqué par un sommet qualifié d’historique en septembre dernier. Les deux pays entendent approfondir leur coopération dans divers domaines, notamment politique et économique.

Pour la Chine, la stabilité de la péninsule coréenne reste un enjeu stratégique majeur, alors que les tensions persistent avec les États-Unis et leurs alliés en Asie.

Les déclarations de Wang Yi illustrent également la volonté de Pékin de soutenir publiquement la Corée du Nord face aux pressions internationales, dans un contexte géopolitique marqué par des rivalités accrues entre grandes puissances.

Ce rapprochement diplomatique pourrait ainsi redessiner les équilibres régionaux, alors que les relations entre Pyongyang et les pays occidentaux restent fortement dégradées.