La police de New York a indiqué qu’un engin lancé lors de manifestations devant la résidence officielle du maire Zohran Mamdani ce week-end était un dispositif explosif susceptible de provoquer des blessures graves, voire la mort.

L’incident s’est produit samedi devant Gracie Mansion, la résidence du maire située à Manhattan. Selon la commissaire de la police de New York, Jessica Tisch, un engin incendiaire composé d’un bocal rempli d’écrous, de boulons et de vis, entouré de ruban adhésif noir et équipé d’une mèche, a été allumé puis lancé par un contre-manifestant. Le dispositif s’est finalement éteint de lui-même avant d’exploser.

La police a précisé que deux engins avaient été lancés au total au cours des manifestations opposant deux groupes rivaux. Le second dispositif fait encore l’objet d’analyses par les enquêteurs. Deux personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l’enquête.

Les tensions ont éclaté à l’occasion d’un rassemblement organisé par le militant d’extrême droite Jake Lang devant la résidence du maire. La manifestation dénonçait ce que l’organisateur a qualifié de « prise de contrôle islamique » de la ville de New York et protestait notamment contre les prières publiques musulmanes.

Selon les autorités, le maire Zohran Mamdani et son épouse n’étaient probablement pas présents dans la résidence au moment des faits. Dans un communiqué publié dimanche, le maire a condamné la manifestation ainsi que les violences qui ont suivi.

« La violence lors d’une manifestation est inacceptable », a-t-il déclaré. « La tentative d’utiliser un engin explosif pour blesser des personnes est non seulement criminelle, mais aussi profondément contraire à nos valeurs. »

L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l’incident et les responsabilités des personnes impliquées.