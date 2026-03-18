L’Union européenne appelle à une désescalade et à des solutions diplomatiques pour garantir la sécurité du détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial, alors que les tensions liées à la guerre en Iran s’intensifient.

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a affirmé qu’aucun pays n’était prêt à exposer sa population à des risques en déployant des forces militaires dans cette zone sensible. Elle a insisté sur la nécessité de maintenir ce corridor maritime ouvert par des moyens diplomatiques.

Le détroit d’Ormuz est un point de passage crucial pour les exportations mondiales de pétrole et de gaz. Toute perturbation prolongée pourrait avoir des conséquences majeures sur les marchés internationaux, déjà fragilisés par le conflit en cours.

Kaja Kallas a mis en garde contre un enchaînement de crises si la situation venait à se détériorer davantage. Une fermeture ou une forte perturbation du détroit pourrait entraîner des pénuries alimentaires, une hausse des prix des engrais et une crise énergétique à l’échelle mondiale.

Cette position contraste avec celle des États-Unis. Le président Donald Trump a récemment appelé ses alliés à envoyer des navires de guerre dans la région afin de sécuriser les routes maritimes face aux menaces.

Face à ces divergences d’approche, l’Union européenne tente de jouer un rôle de médiateur en privilégiant le dialogue, dans l’espoir d’éviter une escalade militaire aux conséquences économiques et humanitaires potentiellement majeures.