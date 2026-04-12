Liban : une frappe israélienne endeuille une famille en plein deuil, un bébé tué lors des funérailles de son père

Une frappe israélienne a frappé une famille déjà endeuillée dans le sud du Liban, tuant notamment une fillette de 18 mois lors des funérailles de son père, selon des témoins et des autorités locales. Le drame s’est produit dans le village de Srifa, alors que les proches pensaient pouvoir se recueillir à la faveur d’une trêve régionale.

Parmi les survivants figure Aline Saeed, 7 ans, retrouvée grièvement blessée sous des bandages ensanglantés après l’attaque qui a détruit la maison familiale plus tôt dans la semaine. Revenue pour enterrer son père, elle a vu sa petite sœur Taleen et d’autres membres de sa famille périr dans une nouvelle frappe, survenue en pleine cérémonie funéraire.

Le bombardement initial a eu lieu mercredi, au premier jour du cessez-le-feu annoncé entre les États-Unis et l’Iran, que de nombreux Libanais espéraient voir étendu à leur territoire. Mais les frappes israéliennes se sont poursuivies, faisant plus de 350 morts à travers le pays selon les autorités locales, et aggravant le bilan déjà lourd du conflit.

« Ils ont dit que c’était un cessez-le-feu… nous sommes allés au village pour prier et repartir, et soudain, nous avons eu l’impression qu’une tempête s’abattait sur nous », a raconté Nasser Saeed, 64 ans, grand-père de la fillette, également survivant de l’attaque. Son témoignage illustre le sentiment d’incompréhension et de désespoir des familles touchées.

Dimanche, à Tyr, les proches se sont rassemblés pour récupérer les corps enveloppés dans des linceuls, dont celui, minuscule, de la petite Taleen. Selon des bilans relayés localement, plus de 160 enfants ont été tués au Liban depuis le début des frappes israéliennes, accentuant les inquiétudes sur le coût humain du conflit.