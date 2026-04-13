Les États-Unis annoncent un blocus maritime total des ports iraniens, une escalade majeure dans le Golfe

Les États-Unis ont annoncé qu’ils mettraient en place, dès lundi, un blocus maritime visant tous les navires entrant et sortant des ports de l’Iran. Cette décision, confirmée par le commandement central américain, marque une nouvelle étape dans l’escalade des tensions dans le Golfe.

Selon le CENTCOM, le dispositif sera appliqué à partir de 10h00 heure de l’Est (14h00 GMT) et concernera l’ensemble du trafic maritime lié aux ports et zones côtières iraniennes, y compris ceux situés dans le golfe Persique et le golfe d’Oman. Le blocus s’appliquera « sans discrimination » à tous les navires, quelle que soit leur nationalité.

Cette annonce fait suite à une déclaration du président Donald Trump, qui a indiqué que la marine américaine commencerait à bloquer le détroit d’Ormuz, un axe clé du commerce mondial de pétrole. Toutefois, le CENTCOM a précisé que la liberté de navigation serait maintenue pour les navires transitant par le détroit sans destination vers des ports iraniens.

Cette mesure constitue une pression directe sur Téhéran, dans un contexte de conflit régional déjà explosif. Un tel blocus pourrait avoir des conséquences économiques majeures, tant pour l’Iran que pour les marchés énergétiques mondiaux, fortement dépendants du transit maritime dans la région.

Les observateurs redoutent désormais une réaction de l’Iran, qui pourrait considérer cette décision comme une provocation majeure. La situation dans le Golfe apparaît plus instable que jamais, avec un risque accru d’escalade militaire dans les jours à venir.